Sonder-Nationalrat zu Ukraine und Energiekrise am 3. Oktober

Der Nationalrat tritt am Montag, 3. Oktober, zu einer Sondersitzung zusammen.

Gemäß dem Verlangen der Koalitionsparteien ÖVP und Grüne wird es eine Erklärung zu aktuellen europäischen Fragen geben, teilte die Parlamentskorrespondenz am Donnerstag mit. Dabei dürfte es - im Vorfeld des informellen EU-Gipfeltreffens in Prag - vor allem um den Krieg in der Ukraine und um die Energiekrise gehen.