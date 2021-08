Sonder-Impfangebot für Jugendliche und Pädagogen

Am Samstag, 14. August findet im Impfzentrum in Bregenz ein Sonderimpftermin statt.

„Dieses Angebot richtet sich insbesondere an Schüler, Jugendliche, Lehrlinge und Lehrer“, informiert Landesrätin Martina Rüscher: "Rechtzeitig vor Schulbeginn wollen wir gerade dieser Bevölkerungsgruppe ein Angebot machen." 2.000 Dosen stehen zur Verfügung. Eine Anmeldung unter www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft ist notwendig. "Wir möchten zu einem sicheren Schulstart beitragen und impfen, solange der Vorrat reicht", so die Landesrätin.

Eine Impfung ist auch für junge Menschen wichtig, betont Robert Spiegel, Covid-19-Beauftragter der Vorarlberger Ärztekammer: "Junge Menschen könnten ebenso schwer an Corona erkranken. Auch Folgeerscheinungen wie das sogenannte Long Covid Syndrom stellen für jüngere Menschen eine nicht zu unterschätzende Bedrohung dar." Rüscher und Spiegel richten erneut einen Appell an die Jugendlichen, sich impfen "und damit schützen zu lassen".

Impfchallenge für 12- bis 24-Jährige

Über aha plus, dem Anerkennungssystem für engagierte Jugendliche, wird eine Impfchallenge vorbereitet. Mit aha plus können Jugendliche aktiv werden und bei verschiedenen Aktivitäten, wie z. B. einem Impfquiz oder einer Flurreinigung, Punkte sammeln. Diese können sie dann gegen ein Dankeschön (Rewards) einlösen. Zusätzlich werden die gewonnenen Erfahrungen mit dem aha plus Nachweis offiziell belegt.