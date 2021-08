Sommertourismus: Zahlen ein Drittel niedriger als 2019

Vorarlbergs Tourismus befindet sich auf Erholungskurs, hat das Vor-Corona-Niveau aber noch nicht erreicht.

Sommer der Herausforderungen

Vertrauen in Schutzmaßnahmen

Sehr zufrieden waren Gantner und Schützinger mit dem Zuspruch der Vorarlberger Urlauber. Der Anteil an einheimischen Gästen sei sowohl gegenüber 2019 - plus 3,2 Prozent (Gäste) bzw. plus 5,5 Prozent (Nächtigungen) - als auch gegenüber 2020 angewachsen. Dieser Anteil solle weiter sukzessiv erhöht werden. Schützinger verwies seinerseits auf viele Stammgäste aus den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg. Das Vertrauen in die in Vorarlberg gesetzten Schutzmaßnahmen sei gegeben. Gantner unterstrich in diesem Zusammenhang die Erfahrungen, die man im vergangenen Winter mit dem "Winterkodex-Vorarlberg" gemacht habe. Daraus habe die für den Sommer weiterentwickelte Corona-Sicherheitsstrategie "Sicher zu Gast in Vorarlberg" resultiert. Es seien im Tourismus im Hinblick auf das Coronavirus lediglich Einzelfälle aufgetreten.