Sommerprogramm bereicherte die Ferien

300 Vorderwälder Kinder erlebten einen abwechslungsreichen Sommer mit einem breiten Angebot.

Das dritte Jahr in Folge versuchten die Teams vom Familienverband Lingenau und Krumbach und Familieplus Langenegg ein wenig Abwechslung in die Sommerferien zu bringen. Mittlerweile sind die Verantwortlichen sehr gut eingespielt und empfinden das gemeindeübergreifende Angebot als große Bereicherung für alle. „Gemeinsam können wir einfach mehr erreichen. Wir teilen uns die Arbeit auf und können ein viel größeres Angebot bieten. Und das kommt schlussendlich den Kindern in allen Gemeinden zugute“, erläutert Jasmin Domig, Obfrau vom Familienverband Lingenau

Besonders große Nachfrage gab es beim Programm „Spiel und Spaß mit dem Pferd”. Auch der Nachmittag bei der Feuerwehr und das Radfahren mit dem Mountainbikeclub waren sehr beliebt. Ein besonderes Highlight aber war das Zelten mit den Papas. Kinder und Väter genossen das gemeinsame Abenteuer. „Das Vater-Kind-Zelten wird meinem Sohn und mir noch lange in Erinnerung bleiben. Das gemeinsame Aufbauen, Grillen und Übernachten haben uns zusammengeschweißt. Gemeinsam mit den anderen Kindern und Vätern haben wir das Outdoor-Abenteuer in vollen Zügen genossen“, so das Feedback eines teilnehmenden Vaters. „Begeisterte Kinder, zufriedene Eltern, Ziel erreicht“, so lautet das überaus positive Resümee der Veranstalter. Die Organisation einer derartigen Veranstaltungsreihe klappt allerdings nur, wenn so viele engagierte und helfende Hände einen Beitrag leisten. Die Verantwortlichen möchten sich daher ganz speziell bei allen Mitwirkenden für die tolle Unterstützung bedanken. ME