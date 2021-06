Sommerliches Wetter: Mehr Covid-Kontrollen im Ländle

Das frühsommerliche Wetter zieht die Vorarlberger ins Freie. Doch gibt es dadurch auch mehr Covid-Verstöße?

Nach langen Wochen mit kühl-regnerischem Wetter ist der Sommer im Ländle angekommen. Das gute Wetter lockt die Vorarlberger ins Freie. Das bedeutet auch mehr Arbeit für die Polizei im Land. An öffentlichen Plätzen - etwa am Bodenseeufer oder am Rheindamm - kommt es immer wieder zu Menschenansammlungen. Babyelefant und Co. sind dort eher nebensächlich.