Sommerkonzert am 21.08.2021 in Hörbranz

Tetrapol Posaunenquartett am 21.08.2021 im Leiblachtalsaal

Ein abwechslungsreicher Genuss ist garantiert mit Werken in Originalge­stalt und in Bearbeitung von G. Rossini über P. I. Tschaikowsky, R. Wagner, J. Schrammel, C. Debussy und G. Gersh­win bis hin zu den Beatles. Nach den Publikumserfolgen der Outdoor-Kon­zerte im letzten Sommer in Hohenems, Koblach und Hittisau sowie den stim­mungsvollen TV-Beiträgen für Licht ins Dunkel (2020) im ORF Vorarlberg be­tritt das Tetrapol Posaunenquartett im diesjährigen Sommer 2021 mit einem gänzlich neuen, attraktiven Konzert­programm die Bühne. Die Musiker: