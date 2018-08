Sommerhitze in Vorarlberg: Besondere Vorsicht mit offenem Feuer

Aufgrund der anhaltenden trocken-heißen Witterung ist es in den letzten Tagen in einigen Regionen zu einzelnen kleineren Wald- bzw. Wiesenbränden gekommen.

Sicherheitslandesrat Christian Gantner weist daher nochmals auf das hohe Risiko von Bränden in der Natur hin und bittet die Bevölkerung um erhöhte Wachsamkeit und Vorsicht.

Die außergewöhnliche Trockenheit führte in Vorarlberg in den letzten Tagen zu einzelnen Wald-, Wiesen- und Heckenbränden. Da die Sommerhitze wohl auch in den nächsten Tagen weiter anhalten wird, ersucht Landesrat Christian Gantner die Einheimischen und Gäste um einen verantwortungsbewussten Umgang mit offenem Feuer im Freien.