Sommerfest der Lebenshilfewerkstätte Ecopark Hörbranz

Miteinander den Sommer und das Leben feiern

Am Dienstag den 11.07.2023 lud der Leiter der Lebenshilfewerkstatt Ecopark Hörbranz, Peter Kühn und sein engagiertes Team zum diesjährigen Sommerfest in den Ecopark. Aber nicht nur der Sommer sollte mit den Mitarbeitern gefeiert werden, gleichzeitig wurde das Leben und Arbeiten miteinander gefeiert. Neben Eltern, Freunden, Bekannten und ehemaligen Mitarbeitern wurden die Firmen eingeladen, mit denen die Lebenshilfewerkstatt Hörbranz zusammenarbeitet. So genossen auch Mitarbeiter von Megacor, CNC, MS Pack, Planet Pure, sowie Jürgen Bülacher (Leiter Brockenhaus Leiblachtal), der ehemalige Werkstättenleiter Karl Seeberger und Geschäftsführerin der Lebenshilfe Vorarlberg Mag. Michaela Wagner-Braito den tollen Sommerabend. Die Betriebe unterstützen die Lebenshilfe mit Aufträgen und die Lebenshilfe leistet mit ihrem Team wertvolle und geschätzte Arbeit. Der Großteil der Arbeiten wird in der Werkstatt ausgeführt, aber einige des Lebenshilfe-Teams arbeiten auch direkt in den Betrieben vor Ort. Somit feierten eigentlich firmenübergreifende Arbeitskollegen ihr Sommerfest, das gleichzeitig auch ein Dankesfest war. „Danke“ für die geleistete Arbeit und „Danke“ für die Aufträge die an die Lebenshilfe übergeben wurden. Damit wird den Menschen eine Beschäftigung angeboten, bei der sie ihre Talente und ihre Fertigkeiten einsetzen können und ein wichtiger und wertvoller Teil im Arbeitsprozess sind.