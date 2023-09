Sommerfest der Faschingsgilde

Schalmeienklänge bei hochsommerlichen Temperaturen am Bodenseeufer

Da staunten die Besucher des Lochauer Bodenseeufers nicht schlecht, als am 08.09.2023 plötzlich die Leiblachtaler Schalmeien lautstark mit ihren Instrumenten aufspielten. Grund dafür war das erstmals stattfindende Sommerfest der Hörbranzer Raubritter und der Leiblachtaler Schalmeien. Gefeiert wurde vor traumhafter Kulisse beim Yachtclub Lochau mit angenehmen Temperaturen und überwältigendem Sonnenuntergang am Bodensee. Die perfekte Organisation dieses ersten Sommerfests lag in den Händen von Ritter Markus Baumgärtner, der mit köstlichen Speisen und erfrischenden Getränken für das leibliche Wohl der Gäste sorgte.

So wurde am letzten Ferienwochenende zum einem der Sommerabschluss zusammen gefeiert, zugleich starten die Faschingsmacher aus dem Leiblachtal aber auch in die neue Saison. In beiden Gruppen laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren, Mitgliederlisten müssen aktualisiert werden, die ersten Termine können schon in den Faschingskalender eingetragen werden und Probentage sind schon eingeplant. Natürlich wurden auch Highlights und besondere gemeinsame Auftritte der letzten Jahre besprochen und es gab auch einige Geschichten die für Schmunzeln sorgten. Doch das Treffen drehte sich nicht nur um den Fasching. In dieser lockeren Atmosphäre hatten die Raubritter und Schalmeien die Gelegenheit, sich näher kennenzulernen und auch persönliche Gespräche zu führen.