Sommerferien: Ausflugs-Tipps für Kinder in Vorarlberg

Endlich Ferien! Dabei muss nicht immer Urlaub in der Ferne auf dem Programm stehen. Auch in Vorarlberg gibt es jede Menge tolle Aktivitäten für Familien mit Kindern in den Sommerferien. Hier gibt es die besten Ausflugs-Tipps für Vorarlberg.

Die Kinder lieben sie, die Eltern verzweifeln oft daran: Ferien. Wie beschäftigt man sein Kind in fast zwei Monaten Freizeit? Neben Besuchen von Freunden und Familie steht oft ein Urlaub auf dem Programm. Fernreisen sind allerdings nicht immer machbar - zum glück gibt es auch im Ländle zahlreiche tolle Aktivitäten und Ausflugsmöglichkeiten für Familien mit Kindern in den Sommerferien.

1. Ab auf's Boot!

Bei gutem Wetter ist eine Schifffahrt auf dem Bodensee einfach herrlich. Anbieter wie die Vorarlberg Lines oder die Historische Schifffahrt Bodensee haben etwa auch Rundfahrten unter verschiedenen Mottos.

2. SUP: Balance gefragt

Die größeren Kinder können es schon selbst probieren, die kleineren fahren vielleicht bei den Eltern mit: Stand Up Paddling (kurz: SUP) macht Spaß und trainiert Haltung und Gleichgewicht. Und wenn man doch mal ins Wasser fällt, ist das kühle Nass eine schöne Erfrischung. Boards zum Ausleihen und Kurse gibt es zum Beispiel bei Ländle SUP in Lochau oder Surfmax in Hard. Achtung: Schwimmwesten nicht vergessen!

Foto: VN/Steurer

3. Höhenflüge mit der Seilbahn

Eine Seilbahnfahrt gefällt den meisten Kindern - aus der Vogelperspektive gibt es viel zu sehen. Bergbahnen in ganz Vorarlberg wie im Brandnertal, am Diedamskopf oder Pfänder bieten wunderbare Ausblicke und tolle Wandergebiete.

4. Ein bisschen Tempo gefällig?

Alpine Coaster und Sommerrodelbahnen sind ideal für alle, die ein bisschen Geschwindigkeit mögen. Reinsetzen, runterflitzen und den Wind um die Ohren pfeifen lassen - genial! Der Alpine Coaster Golm oder die Sommerrodelbahn Laterns beispielsweise machen großen Spaß.

Foto: Gol Silvretta Lünersee Tourismus GmbH

5. Neues erfahren in der Inatura

Sie ist seit Jahren beliebt bei Groß und Klein und dank wechselnder Ausstellungen immer wieder auf's Neue ein Erlebnis: Die Inatura in Dornbirn. Ein ideales Schlechtwetterprogramm für große und kleine Kinder, und informativ noch dazu.

6. Klettern und Hochseilgarten

Für schwindelfreie und mutige Kinder und Jugendliche sind Klettersteige, Boulderwände oder Hochseilgarten eine prima Möglichkeit, sich in den Ferien etwas auszupowern. Ein heißer Tipp sind zum Beispiel der Aqua-Hochseilgarten im AktivZentrum Bregenzerwald oder der Familienklettersteig Little Ballun.

7. Trampolinspaß im Highmatrausch

Wer liebt Trampolinspringen nicht? Es macht jede Menge Spaß und fördert die Fitness. Perfekt für schlechtes Wetter ist ein Nachmittag im Trampolinpark Highmatrausch in Dornbirn. Hier gibt's sogar einen Ninja-Parcours.

Foto: VN/Steurer

8. Golfen fast wie die Großen

Genauigkeit und ein gutes Auge sind beim Minigolf gefragt. Über ganz Vorarlberg verteilt gibt es schöne Anlagen, wie etwa beim hübsch gestalteten Minigolf Petit in Dornbirn.

9. Biosphärenpark Großes Walsertal

Die Natur kommt heutzutage oft zu kurz - da ist ein Ausflug in den Sommerferien in den Biosphärenpark Großes Walsertal keine schlechte Idee. Wunderbare Wanderwege und heimelige Alpen sorgen für ein herrliches Natur-Erlebnis.



Foto: Biosphärenpark Großes Walsertal

10. Alpaka-Wanderungen

Sie sind unheimlich süß, sehr flauschig und tolle Begleiter: Alpakas! In Vorarlberg gibt es mehrere Anbieter, wie beispielsweise Holzmichl's Alpakas. Nach so einer Wanderung ist die Laune garantiert auf dem Höhepunkt!

Ermäßigungen mit Familienpass

Ein ganz heißer Tipp ist der Vorarlberger Familienpass - damit gibt es für diverse Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen in Vorarlberg tolle Ermäßigungen. So kann das Ferienprogramm losgehen!