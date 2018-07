Sommer, Sonne, St. Gallen Openair - So schlammfrei war das Festival

Das 42. OpenAir St.Gallen geht zu Ende und die Festivalveranstalter ziehen eine positive Bilanz. Wir von VOL.AT waren für euch vor Ort und haben einige der sonnigsten Impressionen festgehalten.

Die Bühne bebte

Gestartet wurde am Donnerstag mit Portugal and the Man und Feine Sahne Fischfilet. Am Freitag war zuerst der Rapper Raf Camora mit Bonez Mc der Hingucker welche aber von der britischen Band Editors abelöst wurden. Nine inch Nails rundeten den Freitag fulminat ab.