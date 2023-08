Sommer am Dorfplatz

Gute Stimmung und Sommer-Feeling im Ortszentrum von Hittisau.

„Bereits den dritten Sommer gestalten wir unsere Dorfzentrum zu einer Begegnungszone um und das positive Feedback ist enorm“, erläutert Bürgermeister Gerhard Beer. Die temporäre Umgestaltung wird von Fußgängern, Radfahrern und Gästen gerne genützt. Über die Sommermonate gibt es alle zwei Wochen einen Markt am Hittisauer Dorfplatz. Im Fokus stehen regionale Köstlichkeiten und kreative Produkte. Am 25. August präsentieren die Kinder beim Hittisauer Kindermarkt Kreatives und Selbstgemachtes am Dorfplatz. Der Kindermarkt wurde vom Familienverband und Vielfalt Handel initiiert. ME