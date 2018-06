Sollen UVP künftig schneller gehen?

Die Frage des Tages von VN und VOL.AT: Sollen Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) künftig schneller gehen?

Umweltpaket

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) begrüßt das im Ministerrat beschlossenen “Umweltpaket”. “Die Beschleunigung von Umweltverträglichkeitsprüfungen ist ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Standortsicherung”, so WKÖ-Umweltexperte Stephan Schwarzer am Mittwochnachmittag in einer Aussendung. Kritik am Gesetzesvorhaben kam von den Grünen Wien.