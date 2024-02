Solidarisches Denken und Handeln belohnt

Vorderwälder Krankenpflegevereine bieten ein besonderes Angebot für junge Mitglieder.

In der Überlegung, diese Solidarität zu stärken, haben sich die Vereinsverantwortlichen in den Vorderwaldgemeinden ein besonderes Angebot für die jungen Familien in den Vereinen einfallen lassen. Die Krankenpflegevereine und der Sozialsprengel Vorderwald organisieren für ihre Mitglieder einen Geburtsvorbereitungs- und einen Rückbildungskurs. Die sieben bzw. sechs Einheiten werden im Zeitraum vom 7. Mai bis 18. Juni 2024 angeboten. Zu diesen Kursen gewähren die Vereine den Teilnehmerinnen einen finanziellen Zuschuss in der Höhe von € 100,-.