RANKWEIL. Das Grüne Forum Rankweil und die Grünen Generation plus Vorarlberg waren die Veranstalter des sehr gelungenen Filmabends mit zwei Filmen zum Thema „Solidarische Landwirtschaft“ mit 70 Besuchern.

Im Anschluss an die Filme bildeten sich drei Gesprächsgruppen mit PraktikerInnen aus Vorarlberg, die neue Formen von Landwirtschaft, Gemüsebau und Vermarktung aufbauen und betreiben. Das waren die „Lebensmittel-Einkaufskooperative Oberland“, die „Gemüsefreunde“ am Biohof Kohler in Buch und die Vermarktungsplattform „Regionalmarkt Vorderland-Walgau-Bludenz“, ein Leader-Projekt. In diesen Gruppen gab es viel Information zu den Projekten, doch auch der Austausch und die Diskussion kamen nicht zu kurz. VN-TK