Soldat schickt herzzerreißende Botschaft an Mütter

Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sind tausende ukrainische Männer in den Kriegsdienst einberufen worden. Ein Soldat hat sich jetzt etwas ganz Besonderes ausgedacht und eine Botschaft an die Frauen und Mütter zuhause geschickt.

"Hallo, Mama! Ich habe gegessen, bin warm angezogen, hab einen Hut auf und gehe nun spazieren. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Meine Freunde sind bei mir. Wir werden uns gut benehmen", so der Soldat in dem Video, das aktuell viral geht. "Eigentlich ist diese Nachricht nicht nur an meine Mutter gerichtet", erzählt der Soldat. "sondern an alle Mütter, die uns lieben und sich Sorgen um uns machen."