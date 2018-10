Solarpreis 2018 für die Energieregion Vorderwald

Der Energieregion Vorderwald wurde für ihr Engagement rund um die Nutzung der Sonnenenergie der Österreichische Solarpreis 2018 verliehen.

Vorderwald. Die Nutzung der Sonnenenergie nimmt in den Gemeinden der Energieregion Vorderwald beim Streben nach Energieautonomie einen wesentlichen Stellenwert ein. So haben alle acht Gemeinden nach und nach PV- Anlagen auf kommunalen Gebäuden zur Ökostromerzeugung installiert. Waren es 2010 noch drei kommunale PV- Anlagen mit knapp 20.000 kWh Jahresertrag, so konnten 2017 schon 20 Anlagen mit einer Leistung von 520 kWp gezählt werden.

Erfolgsrezept

Als eines der ersten Projekte in der Energieregion harmonisierten die Gemeinden ihre Energieförderungen, die bis 2010 sehr unterschiedlich waren. Ziel der Region war es, in allen Gemeinden einen einheitlichen Grundstock an Förderungen anzubieten. Die Förderungen sollten dabei jährlich wechseln, einen innovativen Impuls zum Klimaschutz setzen und zeitlich begrenzt verfügbar sein. Die Einhaltung von Qualitätskriterien und der Fixpreis erleichterten den Eigenheimbesitzern die Entscheidung für die Stromquelle vom eigenen Dach. Nach der Pilotaktion im Vorderwald und einer weiteren Region fand die PV-Aktion in den Folgejahren in zahlreichen Gemeinden und Regionen statt. Insgesamt gibt es in der Region derzeit über 300 PV-Anlagen mit einer Leistung von rund 3.400 kWp (pro Einwohner 2,5 Mal so viel wie im Landesschnitt).