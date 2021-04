Solarpioniere setzen auf LED-Zukunft

Dünserberg plant Aufrüstung seiner Solarbeleuchtung

In den vergangenen Jahren hat sich technisch viel getan, die Lampen in Dünserberg wurden zwischenzeitlich bereits ausgetauscht, nun möchte man aber noch einen Schritt weiter gehen und derzeit läuft in der neuen Erschließungs – und Wohnstraße im Ortsteil Bassig ein Feldversuch mit drei Testlampen mit der aktuellen LED-Technik. War es seinerzeit noch eine steirische Firma, haben längst Vorarlberger Firmen die Federführung in Sachen nachhaltiger Beleuchtung übernommen und so stehen in Dünserberg zwei Lampen aus dem Bregenzerwald bzw. eine aus Lustenau. Bürgermeister Walter Rauch erläutert was hinter dem Versuch steckt: „Wir wollen neben der bereits erfolgten Reduzierung der Umweltverschmutzung nun auch die Lichtverschmutzung verringern. Die Lampen sind mit Bewegungsmeldern ausgestattet und sollen nur bedarfsorientiert brennen.“