Solar Orbiter auf dem Weg zur Sonne

Die fast 1,5 Mrd. Euro teure Mission soll neue Erkenntnisse zu unserem rund 150 Millionen Kilometer entfernten Heimatstern ermöglichen.

Die Sonde "Solar Orbiter" der europäischen Raumfahrtagentur ESA startete am Montagmorgen von Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida zur Sonne. An Bord einer Atlas-V-411-Rakete hob der Orbiter um 5.03 Uhr (MEZ) ins All ab. Im Europäischen Raumflugkontrollzentrum (ESOC) in Darmstadt sprach man von einem "perfekten Start". Die Sonde wird weniger bekannte Regionen der Sonne wie die Pole erforschen.