"Solange er keine Nadeln verliert und gut beieinander ist, kann man ihn behalten"

Wie lange bleibt der Christbaum stehen? Dieser Frage ist VOL.AT-Redaktionstrainee Paloma nachgegangen. Dafür war sie in der Dornbirner Innenstadt unterwegs. Während manche den Baum schon kurz nach den Feiertagen am sechsten Jänner abbauen, lassen ihn andere länger stehen. Am Dreikönigstag endet die katholische Weihnachtszeit. Daher wird in vielen Haushalten der Baum an diesem Tag abgebaut. Doch nicht alle bauen den Baum dann ab. Manche lassen ihn auch länger stehen. Nach alter kirchlicher Tradition endet erst zu Mariä Lichtmess (2. Februar) die 40-tägige Weihnachtszeit. Zumindest die Umfrageteilnehmer lassen den Baum aber nicht so lange stehen.