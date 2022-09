Sohn von Foo-Fighters-Drummer spielt auf Tribute-Konzert

Die US-Rockband Foo Fighters hat mit einem emotionalen und spektakulären Konzert in London ihres im März gestorbenen Schlagzeuger Taylor Hawkins gedacht.

Starauflauf

AC/DC-Sänger Brian Johnson sorgte mit "Back In Black" und "Let There Be Rock" für Stimmung in Wembley und wurde von Metallica-Drummer Lars Ulrich begleitet. Die Queen-Musiker Brian May und Roger Taylor spielten unter anderem den Klassiker "Somebody To Love", bei dem der britische ESC-Zweite Sam Ryder sang. Paul McCartney betrat gegen Ende der Show unter lautem Jubel die Bühne. Sir Paul spielte "Oh! Darling" mit Pretenders-Frontfrau Hynde und den Beatles-Song "Helter Skelter".