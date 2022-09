Sohn tötet Vater - Das ist der Stand der Ermittlungen

Nachdem am Mittwoch im Kanton St. Gallen ein 77-jähriger Vorarlberger tot aufgefunden worden war, der mutmaßlich durch die Hand seines Sohnes starb, liefen die Ermittlungen der Schweizer Behörden weiter auf Hochtouren.

Der 37-jährige Sohn dürfte im Anschluss an die Tat Suizid begangen haben. Man verfolge verschiedene Ermittlungsansätze, die Untersuchungen werden noch einige Zeit dauern, so ein Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen am Freitagvormittag.