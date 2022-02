Softgun löst Cobra-Einsatz aus

Am Montagmittag kam es in Götzis zu einem Cobraeinsatz wegen einer Softgun.

Am 28.02.2022 gegen 13:30 Uhr konnte durch einen Passanten beobachtet werden, wie ein junger Mann mit einer "Langwaffe", ähnlich der eines Sturmgewehrs, in das erste Obergeschoss eines Wohnblocks in Götzis ging. Aufgrund der Sachverhaltsschilderung wurde der Wohnblock sowie der unmittelbare Nahbereich durch die Einsatzkräfte der SIG, BE und der PI Götzis großräumig abgesperrt.