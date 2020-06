Soforthilfen und neue Jobplattform: AK schnürte umfassendes Förderpaket

Corona hat auch Vorarlberg hart getroffen. Die Arbeiterkammer präsentierte am Donnerstag ein umfassendes Förderpaket.

Kurse zum halben Preis

Die richtige Antwort auf Corona sei die Kurzarbeit und nicht die Kündigung, so die AK Vorarlberg. Der Garant für einen erfolgreichen Zugang zum Arbeitsmarkt sei die Bildung. Die Bereitschaft der Arbeitnehmer trage nur dann Früchte, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Die AK bietet darum in einer einmaligen Aktion über 100 Kurse des BFI und am Digital Campus Vorarlberg um die Hälfte vergünstigt an. Einzige Voraussetzung dafür ist die Mitgliedschaft bei der Vorarlberger Arbeiterkammer. Wer sich bis am 11. September für einen Kurs anmeldet, bekommt diesen billiger. Die Kurzarbeit hat allein in Vorarlberg 66.000 Arbeitsplätze gerettet. Wie viele der Betroffenen nach Ende der Kurzarbeit ihre Jobs behalten ist aber noch offen. Die Arbeiterkammer will unternehmen, um den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern.