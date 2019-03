SÃ¶ffaBuaba prÃ¤sentieren ihr Video â€žVoradlbergâ€œ

LUDESCH Die SöffaBuaba sind eine vierköpfige Formation, die Stimmungsmusik mit Vorarlberger Mundarttexten macht.

Im Vorjahr wurde diese Idee schließlich in die Tat umgesetzt. Unter dem Titel „Zjuhizer“ erschien die erste SöffaBuaba-CD, die bei einigen Live-Auftritten standesgemäß vorgestellt wurde. „Nach dem Erscheinen der CD war die logische Konsequenz, ein Video zu drehen“, so Engstler. Zusammen mit dem Filmclub Bludenz (Werner Scheffknecht) wurde zum Titel „Voradlberg“ ein ausgefeiltes Drehbuch geschrieben. „Die Drehaufnahmen fanden in ganz Vorarlberg statt und zeigen auf, wie wunderbar unser Ländle ist“, so der Söffa-Chef, der den Song, wie er es beschreibt, „mit spitzigem Bleistift“ geschrieben hat. „Er zeigt in witziger Art und Weise auf, was sich in unserem Ländle alles abspielt und wie schön wir es hier doch haben“, fasst Engstler zusammen.