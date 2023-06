Sodex Innovations gewinnt den 3. Vorarlberger Digitalpreis

Eine Baumaschine innerhalb weniger Minuten in ein Vermessungsgerät verwandeln – das System von Sodex Innovations macht dies möglich. Für dieses innovative und außergewöhnliche Projekt – dem SDK-Compact – hat Sodex Innovations den dritten Vorarlberger Digitalpreis gewonnen.

Der 3. Vorarlberger Digitalpreis geht an…

…Sodex Innovations für ihr revolutionäres Vermessungssystem. „Unsere Vision ist, dass Bauunternehmen wettbewerbsfähig bleiben und sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Mit unserem Vermessungssystem SDX-Compact können wir Prozesse optimieren, einfach Dokumentation ermöglichen und so zum Erfolg von Bauunternehmen beitragen“, erklärt Ralf Pfefferkorn, Geschäftsführer von Sodex Innovations. Das Vermessungssystem SDX-Compact verwandelt eine Baumaschine innerhalb weniger Minuten in ein Vermessungsgerät. Dank dem einzigartigen Plug-and-Play Prinzip kann das Hightech-System schnell und einfach auf jeder Baumaschine installiert werden. So lässt sich die Baustelle während jeder Bauphase zuverlässig und präzise vermessen und man kann jederzeit feststellen, was auf der Baustelle passiert. In Echtzeit werden 3D-Modelle erstellt und auf die Sodex Cloud hochgeladen, so wird die Baustelle automatisiert und es findet eine komplette Dokumentation in der Sodex Cloud statt. „Wir sehen das SDX-Compact als Innovation, welche die Baubranche grundlegend revolutionieren kann. Uns freut es daher umso mehr, dass die fachkundige Jury es ebenso sieht und unser innovatives Vorhaben mit dem Vorarlberger Digitalpreis 2023 auszeichnet“, freut sich Raphael Ott, Mitgründer von Sodex Innovations.