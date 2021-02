Die Sozialen Medien sind in der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen zentral verankert. Das hat auch große Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit. Primaria Dr. Maria-Katharina Veraar, Leiterin der Kinder- und Jugendpsychiatrie im LKH Rankweil weiß, welche Auswirkungen ein exzesiver Social-Media-Konsum haben kann.

Entzugsähnliche Symptome

"Der suchtartige Gebrauch beziehungsweise Missbrauch des Internets wird entsprechend der Studienlage für 4 Prozent der Kinder und Jugendlichen angegeben", so Primaria Dr. Maria-Katharina Veraar, Leiterin der Kinder- und Jugendpsychiatrie des LKH Rankweil. Damit verbunden zeigen sich suchttypische Phänomene wie übermäßige gedankliche Beschäftigung mit Videospielen, mit entzugsähnlichen Symptomen wie Reizbarkeit, Ängstlichkeit oder Traurigkeit, ein Kontrollverlust in Bezug auf Dauer oder Frequenz des Gebrauchs, Interessensverlust, anderen Hobbies und Freizeitbeschäftigungen wird nicht mehr nachgegangen, fortgesetztes Spielen trotz Einsicht in die negativen Folgen, Lügen etc.