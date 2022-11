Sobotka: Shitstorm wegen goldenem Flügel

Der erste Budgettag im Nationalrat wird traditionell mit dem Budget für die "Obersten Organe" eröffnet. Teil davon ist das Parlament und da sorgte in der Debatte ein wertvoller Flügel für Ärger.

Denn das Klavier wird im renovierten Parlamentsgebäude am Ring im Empfangssalon aufgestellt und hat einen stolzen Preis - die Miete beträgt 3.000 Euro pro Monat.

Klavier schon in Hansens Plänen vorgesehen?

Die Anschaffung des Flügels ging auf Initiative von Parlamentschef Wolfgang Sobotka (ÖVP) zurück. Auch in der Präsidiale war sie nach Auskunft von Mitgliedern kein Thema. Aus dem Parlament hieß es auf APA-Anfrage, dass das Klavier schon in den ursprünglichen Plänen von Parlamentsarchitekt Theophil Hansen vorgesehen gewesen sei. Finanziert wird es aus dem Budget von Kunst und Kultur, das mit nicht einmal 0,5 Prozent der Gesamtkosten des Umbaus dotiert worden sei.

Forderung nach Neuwahl

Ausbau der Rechtsdienste

"Wir brauchen ein Klavier"

Klavier ist "Kunstwerk"

Das sieht auch die Grüne Kultursprecherin Eva Blimlinger so. Es nahm sie "einigermaßen wunder", welche Kunstfeindlichkeit die Oppositionsparteien hätten, wenn sie sich über ein Klavier aufregten, das noch dazu ein Kunstwerk sei. Am liebsten wäre Blimlinger sogar ein Parlamentsorchester. Ansonsten verlief die Kulturdebatte weitgehend ruhig, was wohl auch mit der deutlichen Anhebung des Budgets um gut elf Prozent zusammenhing.