SOB-Studenten sammelten für Opfer des Erdbebens

1300 Euro konnten drei Studenten der SOB Bregenz zusammenbringen, die den Opfern der Erdbeben-Katastrophe im syrisch-türkischen Grenzgebiet zugutekommen.

Die SOB Bregenz ist eine sehr familiäre und gleichzeitig internationale Schule. Viele Studierende waren von dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien betroffen, weil sie Angehörige und Freunde in diesen beiden Ländern haben. Deshalb haben drei Studierende mit Unterstützung ihrer Klasse eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Benjamin, Bianca und Mario sammelten innerhalb von zwei Wochen 1300 Euro für die vom verheerenden Erdbeben betroffenen Menschen. Ein Teil der Spenden ist dank des Verkaufs von Buttergipfeln, die von der Bäckerei Kainz gestiftet wurden, und selbstgebackener Muffins zusammengekommen.

Großer Dank an die Bäckerei Kainz und alle Spender!

Ein großer Dank an dieser Stelle an die Bäckerei Kainz! Das gesammelte Geld wird an die alevitische Glaubensgemeinde Vorarlberg "Frei-Aleviten" übergeben. Die Gemeinde finanziert in den betroffenen Gebieten Wohncontainer, die als temporäre Unterkünfte für Menschen, die durch das Erdbeben obdachlos geworden sind, zur Verfügung gestellt werden. Die Anschaffung und Installierung der Wohncontainer ist bereits in vollem Gange. Vielen Dank für eure Spenden!