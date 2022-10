So wurde vor 20 Jahren im Bregenzer Blumeneggsaal gefeiert

Vor zehn Jahren, Ende September 2012, wurden auch die letzten Reste des Blumeneggsaals in Bregenz dem Erdboden gleichgemacht. Das geschichtsträchtige Gebäude war in den Jahren davor ein beliebter Treffpunkt für zahlreiche Partys und Veranstaltungen.

Die Geschichte des Blumeneggsaals war voller Höhen und Tiefen – wobei die Tiefen überwogen: Errichtet wurde das "Hotel Blumenegg" mit Saal in den Jahren 1900 bis 1902 vom Wiener Immobilien-Spekulanten Sucharipa. Bereits fünf Jahre später, 1907, war das Hotel pleite. Hotel samt Saal wurden versteigert und gingen in den Besitz der damals noch selbständigen Gemeinde Rieden über. Ende 1910 beschloss der Gemeindeausschuss Rieden, das Hotel nicht mehr zu verpachten und nur den Konzertsaal an einen heimischen Gastwirt zu vergeben. 1916 diente der Saal als Notreservespital mit 200 Betten.