So wollen Vorarlberger laut Studie arbeiten und leben

Unter dem Motto "Wie will die Vorarlberger Bevölkerung zwischen 16 und 35 Jahren in Zukunft arbeiten und leben?", startete das AMS Vorarlberg eine Forschungsinitiative, begleitet von der Forschungsgruppe Empirische Sozialwissenschaften der FH Vorarlberg.

Strukturwandel in der Arbeitswelt

Ausgangsidee dieser Studie war es, den gesellschaftlichen, sozialen, ökonomischen und arbeitsmarktpolitischen Wandel, der sich immer mehr in Richtung Individualisierung, Flexibilisierung und Entgrenzung bemerkbar macht, zu beleuchten. Auch in Österreich ist in den vergangenen Jahrzehnten ein Strukturwandel in der Arbeitswelt zu beobachten gewesen. Der Übergang von der industriellen zur postindustriellen bzw. Dienstleistungsgesellschaft macht sich sowohl im beruflichen als auch im privaten Leben bemerkbar. „Wir wollten deshalb wissen, inwiefern sich unsere Bevölkerung von diesem Wandel betroffen fühlt und welchen Stellenwert Arbeit und Freizeit einnehmen. Diese Ergebnisse liefern wichtige Hinweise, die wir im Beratungskontext berücksichtigen möchten“, betont AMS- Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter.