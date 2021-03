So wollen Kocher und Wallner den Arbeitsmarkt pushen

Der Arbeitsminister ist zu Gast in Vorarlberg. Gemeinsam mit Bund und AMS will das Land in den Arbeitsmarkt-Aufschwung investieren.

Am Donnerstag ist Arbeitsminister Martin Kocher zu einem Antrittsbesuch in Vorarlberg. Thema war dabei auch die derzeitige Situation am Arbeitsmarkt sein.

Rund 62.000 Vorarlberger waren während der Krise für die Kurzarbeit angemeldet, dafür wurden etwa 300 Millionen Euro ausgeschüttet, wie Landeshauptmann Markus Wallner in einer Pressekonferenz berichtet. Aktuell seien noch 24.000 Vorarlberg in Kurzarbeit. Das Kurzarbeit-Modell wurde um weitere drei Monate bis Ende Juni verlängert, laut Wallner müsse danach ein angepasstes Modell weitergeführt werden.

Lob für Vorarlberg

Der Fokus in der Arbeitsmarkt-Politik liege derzeit auf der Qualifizierung, wie Arbeitsminister Martin Kocher sagt. In Vorarlberg werden dafür rund 60 Millionen Euro investiert.

Für Vorarlberg findet Kocher lobende Worte. Das Ländle weise die zweitniedrigste Arbeitslosenquote vor und sei Spitzenreiter bei der Vermittlung. Vorarlberg könne eine diversifizierte Wirtschaft vorweisen, die strikten Maßnahmen in Tourismus und Gastronomie würden aber besonders stark wiegen.