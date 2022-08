So wird Programmieren kinderleicht

Bei Russmedia werden aktuell wieder kleine Programmierer ausgebildet.

Seit 1. August läuft wieder das Code Base Camp - die ersten beiden Camps finden zeitgleich bei Russmedia in Schwarzach und Omicron in Klaus durchgeführt. Ab 16. August wird bei Russmedia und an der FH in Dornbirn programmiert. Zu den Dozenten zählen Phuc Le, Zuzana Szabo, Le Chun Ye, Sabrina Rosmann und Thomas Kasseroler.