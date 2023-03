So wird Nehammers "Rede zur Zukunft der Nation"

Für die Polit-Experten Thomas Hofer und Peter Hajek ist die von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) für Freitag geplant Rede "zur Zukunft der Nation" ein Versuch, inhaltliche Pflöcke einzuschlagen - auch bereits in Hinblick auf die Nationalratswahl im Jahr 2024.

"Dieser Schritt ist in Wahrheit überfällig", so Polit-Berater Hofer zur APA. Denn es bestehe deutlicher Nachholbedarf, Nehammers Kanzlerrolle und jene als ÖVP-Chef "aufzuladen".

"Hier steht ein wirklicher Kanzler"

"Er wird wahrscheinlich versuchen, zu signalisieren, 'hier steht ein wirklicher Kanzler'", sagte Hajek gegenüber der APA zur geplanten Vorstellung von Nehammers Zukunftsplan "Österreich 2030". Denn diese Rolle habe er noch nicht ausgefüllt, "wie die Umfragen in der fiktiven Kanzlerfrage zeigen", so der Meinungsforscher. Es sei auch ein Versuch, das "Heft des Handelns in die Hand zu nehmen". Der ÖVP-Chef werde versuchen, "jetzt schon Themenpflöcke einzuschlagen, die den Wahlkampf für 2024 skizzieren".