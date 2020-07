So wird das Wochenendwetter

Am Freitag macht der Sommer nochmal kurz Pause, doch schon am Samstag und Sonntag gibt's sommerliches Badewetter. Allerdings sind auch immer Gewitter möglich.

Prognose für heute Freitag

Von Anfang an stark bewölkt bis bedeckt mit Regenschauern und bis in den Vormittag hinein auch noch eingelagerte Gewitter. Im Tagesverlauf mit Einfließen der kühleren Luft kaum mehr Gewitter, nur mehr Regenschauer, die zum Teil aber sehr kräftig sein können. Vor allem am Bodensee zwischen Schauern auch sonnige Phasen. Erst abends allgemeine Beruhigung. Etwas kühler als zuletzt, Höchstwerte: 19 bis 23 Grad.