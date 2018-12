So wird das Wetter im neuen Jahr

Während der letzte Tag des Jahres noch kräftigen Niederschlag bringt, beginnt 2019 mit Sonnenschein.

Der Silvestertag bringt wie schon am heutigen Sonntag trübe Wetterbedingungen, besonders am Vormittag ist auf über 700 Meter mit Schneefall, darunter mit Regen zu rechnen. Nachmittag sollen die Niederschläge zwar abklingen, tiefe Wolkenbänke bleiben aber bis spät in die Nacht. Es gehen sich maximal fünf Grad aus.