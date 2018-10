So wird das Wetter an Halloween und Allerheiligen

Am Mittwoch bleibt es föhnig und trotz einiger Wolken recht sonnig, vor allem in den nördlichen Landesteilen.

In der Silvretta bildet sich am Mittwochnachmittag von Süden her wieder Staubewölkung. Tiefstwerte: 2 bis 6 Grad, bei Föhn mehr als 10 Grad. Höchstwerte: 8 bis 17 Grad.