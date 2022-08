So wird das Wetter am Wochenende in Vorarlberg.

Das Wochenende steht an! In Vorarlberg bleibt es am Freitag überwiegend trocken, am Samstag ist mit Regenschauern zu rechnen und am Sonntag sollte es wieder weitreichend trocken bleiben.

Der Freitagvormittag verläuft überwiegend sonnig, neben hohen Wolkenfeldern tauchen aber schon erste Quellwolken auf. Die Luftmasse wird labiler, am Nachmittag werden die Quellwolken größer und über dem Bergland können sich daraus einzelne Regenschauer oder Gewitter entwickeln. Dazu wird es wieder sommerlich warm. Tiefstwerte: 11 bis 17 Grad, Höchstwerte: 24 bis 28 Grad.

Samstag

Es überwiegt in Summe die Bewölkung, etwas Sonne gibt es nur zwischendurch. Dazu sind am Vormittag vor allem am Bodensee und im Bregenzerwald bereits erste Regenschauer möglich, ab Mittag werden sie wahrscheinlicher und es ist überall mit ihnen zu rechnen. Stellenweise kann es kräftig regnen und vereinzelt sind auch Gewitter mit dabei. Es bleibt spürbar kühler als an den Vortagen. Tiefstwerte: 12 bis 17 Grad, Höchstwerte: 20 bis 24 Grad.

Sonntag

Am Bodensee und im Rheintal ist es teilweise recht sonnig. Im Bergland werden die Wolken wieder mehr und dichter und am Nachmittag kann hier der eine oder andere Regenschauer dabei sein, meistens sollte es aber trocken bleiben. Es wird schwülwarm. Tiefstwerte: 10 bis 16 Grad. Höchstwerte: 20 bis 25 Grad.

Mittelfristvorschau

Montag: Restwolken und möglicher Hochnebel brechen auf bzw. wandeln sich in Quellwolken um, es wird durchwegs sonnig. Auch die Schauer- und Gewitterneigung geht zurück, so dass es weitgehend trocken bleiben sollte. Es wird spätsommerlich warm. Dienstag: Mit westlicher Höhenströmung wird es wahrscheinlich recht sonnig. Tagsüber tauchen einige Wolken auf und im Bergland sind kurze Regenschauer nicht ganz ausgeschlossen. Weiterhin spätsommerlich warm.