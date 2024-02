So wird das Wetter am Faschingsdienstag

Der letzte Faschingstag startet noch regnerisch, bis zu den Umzügen am Nachmittag soll es aber trocken werden.

Der Dienstag beginnt mit dichter Bewölkung und vereinzelten Schauern, wobei die Schneefallgrenze zwischen 800 und 1000 Metern liegt. Bereits am Vormittag klart es jedoch vom Montafon her auf, und spätestens am Nachmittag können wir uns über verbreiteten Sonnenschein freuen. Einige hohe Schleierwolken bleiben uns allerdings erhalten. Die Temperaturen bewegen sich in einem milden Bereich für diese Jahreszeit, mit Tiefstwerten von -1 bis +4 Grad und Höchstwerten zwischen 6 und 12 Grad.