So wird das Public Viewing-Wetter zum WM-Finale

Am Sonntag wird es schwülwarm und freundlich bei einem Gemisch aus Sonne und Wolken. Am Morgen ist eine erste Schauerzelle von der Schweiz her nicht ausgeschlossen. Zu Mittag und vor allem nachmittags können gewittrige Regenschauer auftreten, allerdings eher nur lokal mit Schwerpunkt in den Bergen und nicht überall. Am Abend einzelne Schauer, die Wahrscheinlichkeit dafür geht aber sukzessive zurück. Tiefstwerte: 12 bis 17 Grad. Höchstwerte: 24 bis 28 Grad.