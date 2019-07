So wird das Festspielwetter

Auf der Seebühne in Bregenz wird es am Sonntag nass werden.

Sowohl das Schweizer Wetterradar als auch die Prognose der ZAMG sagen für die "Rigoletto"-Aufführung am Sonntag Abend Regen voraus.

Es bleibt am Sonntag meist dicht bewölkt und die Schauer gehen im Laufe des Nachmittags in Dauerregen über, der zwischen Bodensee und Tannberg kräftig ausfallen wird. Es bleibt spürbar kühler als zuletzt. Höchstwerte: 17 bis 21 Grad. Es folgt eine trübe, nasse Nacht, zum Teil regnet es anhaltend und kräftig. In der zweiten Nachthälfte lässt der Regen dann nach.