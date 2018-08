So wird das Festspielwetter am Samstag

Die Vorstellung am Samstagabend dürfte zwar kühl, aber trocken, werden.

Der Sonntag fängt relativ frisch an. Mit viel Sonne kommt es aber zu einer kräftigen Tageserwärmung, so dass uns wieder ein hochsommerlich warmer Tag mit einer mäßig starken Quellwolkenentwicklung in den Bergen bevorsteht. Vor allem in den Bergen zwischen Arlberg und Silvretta bilden sich am Nachmittag ein paar Regenschauer, vor Gewittern braucht man sicih eher nicht zu fürchten. Sonst bleiben die Haufenwolken harmlos und bilden sich am Abend wieder zurück. Tiefstwerte: 8 bis 13 Grad, Höchstwerte: 25 bis 30 Grad.

Die nächste Kaltfront bringt in der Nacht auf Dienstag teils kräftige Regenschauer und Abkühlung, die anfangs von Gewittern begleitet werden. Tagsüber lassen die Regenfälle am Dienstag langsam nach, in Summe bleibt es bis zum Abend bei recht kühlem Schauerwetter mit einem Mix aus etwas Sonne und Haufenwolken. Vor allem am Bodensee gehen sich wahrscheinlich die längsten Auflockerungen aus. Temperaturen bis maximal 22 Grad, meist weniger. Mittwoch: Die Höhenströmung dreht auf Nordwest, wodurch sich in den klassischen Staugebieten unbeständigeres Wetter hält. Insbesondere im Bregenzer Wald gibt es bei einem Mix aus Sonne und Wolken wahrscheinlich immer wieder einen kurzen Regenschauer. Sonst ist es oft trocken und die Temperaturen steigen schon wieder an. Donnerstag: Am Donnerstag hochsommerlich, sonnig und stabil, Höchstwerte bis 30 Grad oder mehr.