So wird das Festspielwetter am Freitag

Sonntag

Der Sonntag fängt relativ frisch an. Mit viel Sonne kommt es aber zu einer kräftigen Tageserwärmung, so dass uns wieder ein hochsommerlich warmer Tag bevor mit einer mäßig starken Quellwolkenentwicklung in den Bergen. Vor allem in den Bergen zwischen Arlberg und Silvretta besteht eine leicht erhöhte Schauerwahrscheinlichkeit. Sonst bleiben die Haufenwolken harmlos. Tiefstwerte: 8 bis 13 Grad, Höchstwerte: 24 bis 29 Grad.

(Red.)