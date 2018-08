So wird das Festspiel-Wetter heute!

Der Mittwoch ist in Vorarlberg wieder sehr heiß. Gegen Abend können sich in der Landeshauptstadt jedoch Wärmegewitter bilden.

Die Hitze hat Vorarlberg auch heute fest im Griff. In der Früh und am Vormittag kann man den Sonnenschein noch bei angenehmen Temperaturen genießen. In der zweiten Tageshälfte werden im Walgau und im Rheintal wieder rund 35 Grad erwartet. Die Luft wird etwas feuchter und fühlt sich dementsprechend schwül an.