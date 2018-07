So wird das Festspiel-Wetter am Freitag

Am Freitag könnte es nass werden auf der Seebühne. Ab 17 Uhr sind lokale Gewitter, teilweise mit Hagel, angesagt.

Sonnig, schwül und sehr warm. Die Luftmasse wird sukzessive labiler, Quellwolken bauen sich auf und wachsen in die Höhe. Im Laufe des Nachmittag bis in den Abend und in die Nacht hinein ist von einer zunehmenden Entstehung von Regengüssen und Gewittern auszugehen, einzelne davon können durchaus kräftig sein und eventuell auch Hagel bedeuten. Eine genauere Lokalisierung ist aber nur in einem engen Zeitfenster davor möglich. Höchstwerte: 27 bis 31 Grad.