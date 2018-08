So wird das Festspiel-Wetter am Donnerstag!

Tagsüber ist es heute nochmal richtig heiß. Doch gegen Abend können Gewitter aufziehen.

Der letzte Tag dieser Hitzeperiode. Es ist noch einmal recht sonnig mit aufgelockerten Wolken. Es wird föhnig, was die Quellwolkenbildung länger unterdrückt. Der Nachmittag bringt also große Hitze und immer noch recht viel Sonnenschein, einzelne Gewitter können bereits auftreten. Am Abend dann erreichen von der Schweiz her zum Teil heftige Gewitter das Ländle.