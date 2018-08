So wird das Festspiel-Wetter am Donnerstag

Die Regenjacke sollten Festspielgäste heute vorsichtshalber einpacken.

Nach den heftigen Regenschauern am Mittwochabend kletterte das Thermometer am Donnerstag wieder über 30 Grad. Auch wenn am Nachmittag noch die Sonne vom Himmel scheint, steigt die Gewittergefahr gegen Abend erneut an. Laut Wettervorhersage kann es zu lokalem Platzregen kommen.