So will Vorarlberg den regionalen Handel stärken

Trotz enormer Konkurrenz durch virtuelle Einkaufswelten und trotz COVID19-bedingter Ein- und Beschränkungen ist und bleibt Vorarlbergs stationärer Einzelhandel ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, Nahversorger und Arbeitgeber.

Dem zunehmenden Wettbewerbsdruck muss aber aktiv und offensiv begegnet werden, betonten Wirtschaftslandesrat Marco Tittler und Robert Küng, Obfrau-Stellvertreter der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Vorarlberg, im Pressefoyer am Dienstag, 25. Oktober.

„Wir stellen uns den Herausforderungen und setzen alles daran, mit unseren gemeinsamen Initiativen den regionalen und lokalen Handel zu stärken“, sagte Tittler. So wird die Digitalisierung regionaler Gutscheinsysteme intensiv vorangetrieben. Zugleich startet die „Ländleshopper“-Kampagne der Sparte Handel in der WKV in erweiterter Form durch. Außerdem will das Land die Betriebskostenförderung für Nahversorger um zehn Prozent erhöhen.