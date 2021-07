So will der ORF gegen Netflix ankämpfen

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz sprach in "Vorarlberg LIVE" über die bevorstehende Wahl und die Beziehung zur Politik.

Der ORF-Stiftungsrat wählt am 10. August den neuen Generaldirektor. Bereits vor Monaten gab Alexander Wrabetz seine erneute Kandidatur bekannt, bereits seit 2006 hat er dieses Amt inne. Erst am Donnerstag wurde bekannt, dass sich der amtierende Vizefinanzdirektor Roland Weißmann ebenfalls zur Wahl stellt. In "Vorarlberg LIVE" wollte er den weiteren Konkurrenten - auch ORF1-Channelmanagerin Lisa Totzauer kandidiert - nicht kommentieren. "Es ist eine gute Tradition nicht über andere Bewerber zu sprechen." Wrabetz sieht sich aber in Sachen Erfahrung im Vorteil, er habe das Unternehmen 15 Jahre, teilweise auch durch schwierige Zeiten, geführt.