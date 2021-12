So viele Traumtore wie noch nie schoss die Akademie Vorarlberg

Die drei Ländle Nachwuchsauswahlen erzielten zum Rekord eine große Menge an Treffern.

So viele Siege, Tore und Punkte hat die heimische Fußballakademie Vorarlberg im Herbstdurchgang in der langen Geschichte der ÖFB-Nachwuchsmeisterschaft noch nie auf das Habenkonto gebracht. Mit 22 Siegen, drei Remis und elf Niederlagen überwintern die drei Ländle-Auswahlen in der Saison 2021/2022.

94:72 lautet das Torverhältnis und 69 Punkte wurden eingefahren. Dritter (U-15), Vierter (U-16) und Fünfter (U-18) sind die Zwischenränge zur Saisonhälfte für die Akademie Vorarlberg. „Ich bin sehr stolz auf alle Trainer, Betreuer und Spieler. Die Weiterentwicklung der letzten Jahre ist in vollem Gang und noch lange nicht am Höhepunkt“, gibt es von AKA Vorarlberg Sportdirektor Dietmar Berchtold nur lobende Worte. Viele junge Talente haben sich voll integriert.

Der Wolfurter Tamar Crnkic (U-16-zehn Tore), der Auer Christopher Olivier (8 Tore-U-16), der Lauteracher Mauro Hämmerle (8 Tore-U-15), der Altenstädtner Damjan Cergic (6-Tore-U-15) sind die besten Torschützen des Landes nach dem Herbst. Das U-15-Team stellt mit 30 Treffern die zweitstärkste Offensive in dieser Altersstufe, die U-16-mit Trainer Helmut Hafner sind neben Austria Wien und Salzburg in der Torschützenwertung der geschossenen Treffer Dritter.

Trotz dem Fehlen von vielen Leistungsträgern in allen drei Teams wie Erkin Yalcin, Philipp Gaßner Muhammed Canazlar, Mauro Hämmerle und Paul Piffer gab es vier Zähler in den drei Auswärtsspielen in Linz in Oberösterreich. 4:1-Sieg der U-16 dank dem Doppelpack von Wälder Kicker Christopher Olivier, je ein Tor von Melih Akubulut (Höchst) und Lukas Rusch (Lochau). Die U-15 lag schon 0:2 und 1:3 zurück, erreichte aber noch ein 3:3-Remis. Dabei gelang dem FC Dornbirn Kicker Fabio Paterno ein Doppelpack, Tor Nummer drei schoss Damjan Cergic. Die ersatzgeschwächten U-18-Schützlinge verloren 2:3. Die Tore von Simon Rehm und Luca Maximilan Wieser reichten nicht zu einem Punktgewinn.